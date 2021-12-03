03 Декабря 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
ринат ахметов, украина (2014) | Фото:trust.ua

Генпрокурор Украины активизирует сотни уголовных дел против Ахметова

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что займет сторону президента Владимира Зеленского в начавшейся войне против олигарха Рината Ахметова и активизирует сотни уголовных дел против него. Об этом она написала в Facebook. И хотя фамилия Ахметова не была названа, о ком идет речь, более чем понятно.
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Венедиктова назвала свои действия борьбой против "большого бизнеса в скорлупе собственных СМИ", намекая на ахметовские телеканалы, которые хочет отобрать Зеленский. Она написала, что принципиальная, никому не служит, но не может сидеть в стороне, когда нарушают закон в "столь острый для страны момент".

"Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств, и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики в орбите этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - написала Венедиктова.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что более явного сигнала о политическом характере уголовного преследования Ахметова трудно было и представить.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Ахметов собирает вокруг себя известных персон, недовольных Зеленским. Недавно он был в Вильнюсе на дне рождения Савика Шустера, где также были экс-премьер Владимир Гройсман, экс-глава МВД Арсен Аваков, известный ведущий Дмитрий Гордон, известный врач Евгений Комаровский, брат мэра Киева Владимир Кличко. Обсуждались новые политические проекты для участия в следующих парламентских и президентских выборах.

Киевский политолог Михаил Чаплыга считает, что Ахметов одобрил выдвижение Владимира Кличко в президенты и будет его поддерживать.

Экономист Александр Дудчак полагает, что появившаяся на днях в украинских СМИ новость о расстреле украинскими пограничниками мигрантов на границе с Белоруссией была инициирована Ахметовым. Политолог Денис Денисов придерживается того же мнения, считая, что это может быть началом "войны на уничтожение". Видеозапись расстрела, сделанная при помощи приборов ночного видения, была опубликована в аккаунте военнослужащего ВСУ Василия Румака. На ней видно, как по людям открывают огонь, а после стаскивают тела в кучу. Правда, доказательств, что это не постановка, нет.

Телеграм-канал "Резидент" сообщает несколько новостей со ссылкой на свои источники в офисе президента. Так, Ахметов сообщил Зеленскому, что готов к компромиссу, но только если отменят закон о деолигархизации. Зеленский тоже готов к торгам, но взамен требует полностью прекратить критику в свой адрес. Ахметову будто бы дали неделю на размышления. Это же сообщает и "Легитимный".

Однако антиолигархический курс свернут не будет, так как он является еще и способом роста рейтинга президента. И офис Зеленского готовит удар по бизнес-империи Ахметова, если тот не пойдет на условия Банковой. В рамках этого глава офиса Андрей Ермак провел два совещания по возбуждению уголовных дел против бизнеса Ахметова. А СБУ должно подготовить материал о связях олигарха с ДНР и ЛНР. Видимо, после этих встреч принципиальной Венедиктовой и была дана соответствующая команда.

На днях СБУ завела уголовное дело по поводу подготовки нового госпереворота с участием Ахметова, о котором заявлял Зеленский.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Ринат Ахметов



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