В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка признания граждан малоимущими

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект об изменении порядка отнесения граждан к малоимущим.

СРЗП предлагает учитывать доход семьи или отдельного гражданина после вычета налогов и сборов. "Это позволит оказывать государственную социальную помощь всем категориям граждан, чьи реальные доходы ниже прожиточного минимума.

"Сейчас семья/гражданин считается малоимущей и имеет право на получение соцпомощи от государства при условии, если среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. <…> При этом доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина в целях оказания ему государственной социальной помощи учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что реальный доход многих граждан после уплаты налогов и сборов становится ниже прожиточного минимума. "Однако они не могут претендовать на получение социальной поддержки, что приобрело особую актуальность в период пандемии, когда действительно нуждающиеся семьи и граждане не смогли получить необходимой поддержки, что поставило их практически на грань выживания", - отмечают депутаты.

Напомним, во время обсуждения бюджета на 2022 год многие оппозиционные депутаты предлагали в виде законопроектов или поправок изменить порядок расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), но правительство и "Единая Россия" на это не пошли. В процессе рассмотрения бюджета президент России Владимир Путин предложил проиндексировать МРОТ и ПМ на следующий год выше реальной инфляции, и соответствующий законопроект был тут же одобрен, но при этом он является "разовой акцией", а не установленным правилом.