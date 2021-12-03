В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка признания граждан малоимущими

03 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Дедушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка признания граждан малоимущими

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект об изменении порядка отнесения граждан к малоимущим.

СРЗП предлагает учитывать доход семьи или отдельного гражданина после вычета налогов и сборов. "Это позволит оказывать государственную социальную помощь всем категориям граждан, чьи реальные доходы ниже прожиточного минимума.

"Сейчас семья/гражданин считается малоимущей и имеет право на получение соцпомощи от государства при условии, если среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. <…> При этом доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина в целях оказания ему государственной социальной помощи учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что реальный доход многих граждан после уплаты налогов и сборов становится ниже прожиточного минимума. "Однако они не могут претендовать на получение социальной поддержки, что приобрело особую актуальность в период пандемии, когда действительно нуждающиеся семьи и граждане не смогли получить необходимой поддержки, что поставило их практически на грань выживания", - отмечают депутаты.

Напомним, во время обсуждения бюджета на 2022 год многие оппозиционные депутаты предлагали в виде законопроектов или поправок изменить порядок расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), но правительство и "Единая Россия" на это не пошли. В процессе рассмотрения бюджета президент России Владимир Путин предложил проиндексировать МРОТ и ПМ на следующий год выше реальной инфляции, и соответствующий законопроект был тут же одобрен, но при этом он является "разовой акцией", а не установленным правилом.

Теги: малоимущие, мрот, прожиточный минимум, налоги, законопроект, госдума, срзп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6693

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети