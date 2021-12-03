03 Декабря 2021
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лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

США внесли сына Лукашенко в санкционный список

США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под которые попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

Ограничительные меры введены из-за ситуации с мигрантами на границе белорусско-польской границе.

Как сообщил американский минфин, в общей сложности в черный список вошли 20 граждан Белоруссии. Также санкции введены в отношении 12 предприятий и трех самолетов, пишет Regnum.

Среди юридических лиц, против которых вводят санкции, — производители калийных удобрений: "Белорусская калийная компания", "Агророзквит" и "Славкалий". Также под рестрикции попали авиаперевозчик Transaviaexport, президентский спортивный клуб и туроператор "Центркурорт". Последний, как утверждается в документе, "играет ключевую роль в организации нелегальной миграции через Белоруссию в ЕС".

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Попасть под ограничительные меры также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Как считает ЕС, данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Теги: сша, санкции, белоруссия



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