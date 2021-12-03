03 Декабря 2021
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суд молоток (2013) | Фото:

Адвокаты всех фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест

Адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово.

Апелляционные жалобы подали адвокаты директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора, уточняет ТАСС.

Ранее всех фигурантов отправили под арест сроком на два месяца. Никто из них вину не признает.

Директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка, где произошло ЧП, Сергей Герасименок обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, которые повлекли гибель людей.

Два сотрудника местного отдела Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить.

Теги: шахта Листвяжная, пожар, взрыв, арест



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