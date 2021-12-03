03 Декабря 2021
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Общество В России
шахта шахтеры (2011) | Фото:allday.ru

Ответственность руководства и владельцев угольных шахт за нарушение безопасности может быть усилена - сенатор

Ответственность за нарушение норм безопасности для руководства и владельцев угольных шахт и других горнорудных предприятий может быть значительно усилена, заявил сенатор Андрей Клишас, возглавляющий в Совете Федерации комитет по конституционному законодательству, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с представителями угольной промышленности. Обсуждалась безопасность на производстве. Глава государства потребовал ревизии исполнения его поручений, данных после аварии на шахте "Распадская" 11 лет назад. Путин пришел к выводу, что многие поручения не исполняются, повсеместно применяется формальный подход.

"Конечно, следственный комитет и прокуратура будут с этим разбираться подробно, и никаких огульных обвинений, наездов никто допускать не будет. Но все-таки этот предварительный отчет, где говорится, что принимались систематические меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой, трагический! Теперь все сидим и головы опустили", - сказал Путин на обсуждении взрыва на шахте "Листвяжной", произошедшего несколько дней назад. Трагедия унесла жизни 51 человека.

Теги: угольная шахта, ответственность, владельцы, андрей клишас



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