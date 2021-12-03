Бывшего завотделением уральской больницы посадили на 5,5 лет за взятки

Суд на Среднем Урале вынес приговор бывшему заведующему наркологическим отделением Качканарской центральной городской больницы Дмитрию Стрелкову. Его признали виновным в получении взяток и служебном подлоге.

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Расследование показало, что с 2018 по 2020 годы Стрелков за взятки через посредника выдавал подложные акты медосвидетельствования об отсутствии у работников местного предприятия состояния опьянения. За все время к доктору обратились 19 рабочих, которые за поддельные справки передали наркологу более 700 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июне этого года посредника врача приговорили к 4,5 годам в колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. А теперь самому Дмитрию Стрелкову Качканарский городской суд назначил 5,5 лет в колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

Кроме этого, теперь уже бывший завотделением лишен права заниматься деятельностью, связанной с проведением медосвидетельствования на состояние опьянения, на три года.