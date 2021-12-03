03 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
обращение, противники QR-кодов (2021) | Фото: Накануне.RU

Противники QR-кодов оккупировали ЗакСО. Хотят принять участие в заседании

Сегодня утром у стен свердловского Заксобрания снова собрались представители движения "РодНадзор", выступающие против введения QR-кодов. Они опять потребовали пустить их на заседание и дать им право голоса. Разговаривать с активистами вышел депутат фракции "ЕР" Вячеслав Вегнер, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат согласился с требованием граждан пустить их на заседание, однако заявил, что представлять свою позицию они смогут только в соответствии с регламентом.

"Есть регламент законодательного собрания Свердловской области, где оговорены все вопросы участия в заседании. Это стандартное, а не пленарное заседание: никаких других вопросов экстраординарных там не обсуждается. Там все расписано. Слово предоставят согласно действующему регламенту, потому говорить за своих коллег (дадут слово или нет), я не могу", - пояснил Вегнер.

Активисты с каждой минутой становились все агрессивнее и начались срываться на крики. Также все чаще в толпе слышались слова про якобы "несуществующую болезнь", "эксперименты над людьми" и "государственный переворот". В итоге "РодНадзор" покинул крыльцо ЗакСО. Перед этим депутат выдал гражданам регламент, по которому 7 декабря будет проходить заседание, и пообещал впустить в этот день в здание противников QR-кодов без ПЦР-тестов.

Напомним, что 30 ноября в Законодательном собрании Свердловской области прошло заседание комитета по социальной политике, на котором парламентарии предварительно одобрили проект федерального закона об обязательном применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте дальнего следования.

Теги: Вегнер, ЗакСО, Роднадзор, QR-код



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