В находящемся на грани банкротства "Пермском свинокомплексе" вновь сменился гендиректор

В находящемся на грани банкротства "Пермском свинокомплексе" произошла очередная смена руководства. Как сообщает "Ъ", предприятие возглавила бывший исполнительный директор реготделения объединения предпринимателей "Опора России" Наталья Коробейникова.

По данным "СПАРК-Интерфакс" назначение состоялось 1 декабря. Напомним, прежний гендиректор Владимир Капитонов не проработал на предприятии и года - должность он занял в мае.

По словам Коробейниковой, перед ней стоят стандартные для руководителя такого предприятия задачи.

"Прежде всего, это оказывать качественную услугу по содержанию поголовья свиней, удерживать зарплаты сотрудников на достойном уровне и делать все возможное, чтобы свиноводство в регионе было сохранено", - заявила она.