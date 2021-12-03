В Якутии угарным газом отравились десять человек

В селе Булус Намского района Якутии угарным газом отравились десять человек, в том числе шестеро детей. Прокуратура региона начала проверку.

ЧП произошло в ночь с 2 на 3 декабря.

"Все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом. В настоящее время все 10 человек находятся в учреждении здравоохранения и проходят соответствующее лечение", - сообщили в надзорном ведомстве.