Жителям Якутии запретили выходить из отпусков без ПЦР-теста

В Якутии запретили сотрудникам организаций выходить из отпусков без тестов ПЦР. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Айсена Николаева.

Глава республики также сообщил о смягчении требований по посещению общественных мест по QR-кодам. По его словам, это связано со снижением заболеваемости коронавирусом.

Теперь разрешено проведение банкетов до 100 человек. Также с QR-кодом можно посещать парикмахерские, спа-салоны и фитнес-залы.

Заполняемость залов кинотеатров и театров повышена с 50 до 75%. Кроме того, разрешены спортивные состязания и мероприятия без зрителей.

Ранее власти Якутии продлили введенные в регионе ограничительные меры по коронавирусу по 15 января, сообщает Regnum.