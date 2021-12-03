03 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Провинции Фуцзянь и Тайвань на карте Китая (2021) | Фото: mp.weixin.qq.com

В городах вблизи от Тайваньского пролива прошли масштабные учения аварийных служб

В китайской провинции Фуцзянь прошли масштабные учения на случай массовых отключений электроэнергии. Действия в условиях блэкаута отрабатывались несколькими ведомствами в четырёх крупнейших городах региона — Фучжоу, Сямэне, Чжанчжоу и Ниндэ.
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Китайские СМИ отмечают, что это крупнейшие учения по гражданской обороне, проводившиеся на территории провинции Фуцзянь в последние годы.

Промышленность в КНР испытывает сложности с энергоснабжением уже несколько месяцев, однако крупных отключений электричества в жилых районах до сих пор не происходило.

Подобные учения на уровне городов периодически проводятся и в других провинциях, однако на этот раз примечательны два обстоятельства. Во-первых, работу нескольких служб в условиях чрезвычайной ситуации проверяли одновременно в нескольких городах. А во-вторых, Фуцзянь ближе всех остальных регионов Китая находится к Тайваню.

Провинции Фуцзянь и Тайвань на карте Китая(2021)|Фото: mp.weixin.qq.com

Пекин уже напоминал о том, что обязательно начнёт военную операцию в случае, если остров объявит независимость. Поэтому среди китайских пользователей стали распространяться слухи о том, что прошедшие учения — это один из этапов подготовки к возможному военному конфликту.

Теги: Китай, Тайвань



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