03 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге приставы нашли должницу по объявлению о продаже детской машинки

В Екатеринбурге судебные приставы за долги арестовали автомобиль "Ауди А5". Его владелицу нашли по объявлению.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним поступили документы о взыскании задолженности порядка 250 тысяч рублей по налогам, сборам и 18 неоплаченным административным штрафам за нарушения правил дорожного движения. Приставы выяснили, что в собственности у девушки имеется мотоцикл "Харлей Дэвидсон" и автомобиль "Ауди А5", однако местонахождение должницы и ее имущества установить не удалось, по месту регистрации она не проживала.

В итоге совершенно случайно она была обнаружена на интернет-сервисе объявлений с сообщением о продаже детского автомобиля. Судебный пристав прикинулся покупателем и спросил у продавца, где можно посмотреть машинку. Во дворе указанного дома и была найдена нужная иномарка.

На машину сразу же был составлен акт описи и ареста, сейчас автомобиль передан на ответственное хранение специализированной организации. Если в ближайшее время автоледи не начнет выплачивать свои долги, "Ауди" передадут на оценку и последующую реализацию.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге судебные приставы вычислили должницу по фото в социальной сети.

Теги: приставы, объявление, машинка, Екатеринбург



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