МКС совершит маневр для уклонения от обломков американской ракеты

МКС все-таки совершит маневр по уклонению от опасного сближения с фрагментом ракеты-носителя "Пегас". Это американская ракета, которая была запущена в 1994 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что к МКС приблизится космический мусор, но, возможно, маневр и не понадобится.

В ноябре МКС уже приходилось совершать маневр по уклонению от столкновения с китайским космическим мусором, оставшимся от испытания противоспутникового оружия. Тогда орбита станции была скорректирована примерно на километр.

Также в ноябре экипаж МКС был вынужден перейти на космические корабли, пристыкованные к станции – опасность создали осколки спутника, уничтоженного уже при испытании российского противоспутникового оружия.