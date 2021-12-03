Эксперт: Человек может заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно

Двумя штаммами коронавируса можно заразиться одновременно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова. По его словам, такие случаи являются редкостью, однако совсем исключать вероятность этого не стоит.

Он также добавил, что в зависимости от мутации, вирус будет поражать разные органы человека. Так, основным признаком заражения первым "уханьским" или "британским" вирусом, была потеря обоняния. Поражалась центральная нервная система (ЦНС) и обонятельные рецепторы. Сегодня же дельта-штамм более активно размножается в дыхательных путях.

"Поэтому у людей быстрее дебютирует ринорея, то есть истечение из носа неконтролируемое, у них быстрее развивается пневмония, то есть вирус опускается ниже", - добавил он.

Напомним, что ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о 98% населения, зараженных именно дельта-штаммом.