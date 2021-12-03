03 Декабря 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ до сих пор не одобрила "Спутник V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.

"На нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер", — сказал он в интервью газете La Nacion.

По словам Дмитриева, после одобрения препарата ВОЗ россияне смогут въезжать в еще большее число стран без необходимости предоставлять дополнительные документы о COVID-19, пишет Regnum.

В октябре ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства. Организация подтвердила, что процедура одобрения продолжается и вступает в завершающую стадию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил CNN, что одобрения вакцины со стороны ВОЗ ожидается в ближайшие месяцы.

Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус, воз



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