S7 запустит подписку на услуги на борту самолета

Авиакомпания S7 Airlines запустила подписку на дополнительные опции и бонусы. В "абонементе" будет два тарифа - базовый Light и расширенный Turbo.

"Лайт" тариф перевозчик предлагает взять не часто летающим пассажирам. За 149 рублей в месяц они смогут бесплатно выбрать место в самолете при покупке билетов, им будет доступна авторегистрация на рейс, 100 бонусных миль каждый месяц за автопродление подписки и доступ к закрытым распродажам.

В начале 2022 года запустят тариф "Турбо" – от трех месяцев за 1500 рублей. Он предусматривает все опции тарифа "Лайт", только за автопродление будет начисляться 1000 миль, также добавят скидки на билеты, провоз багажа и питание на борту, услугу "Полный возврат", бесплатные смс-оповещения.