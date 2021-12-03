03 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Пермский край
дорога зима трасса (2010) | Фото: Накануне.ru

На трассе "Пермь – Екатеринбург" вспыхнул пассажирский автобус

В четверг вечером на трассе "Пермь – Екатеринбург" произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на территории Первоуральского городского округа. На площади в 4 квадратных метра огнем был поврежден моторный отсек автобуса Higer.

В тушении были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут.

Известно, что загорелся междугородний автобус №151, который курсирует по маршруту "Ревда – Екатеринбург". Возгорание произошло в моторном отсеке. Пассажиров успели эвакуировать, в результате инцидента никто не пострадал.

Теги: автобус, трасса, пожар, МЧС



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