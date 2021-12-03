Главу тюменского обкома КПРФ оштрафовали за несанкционированный митинг против QR-кодов

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал первого секретаря регионального комитета КПРФ Тамару Казанцеву на 20 тыс. руб. за то, что перед заседанием регионального законодательного собрания она провела встречу с противниками QR-кодов, сообщили Накануне.RU в обкоме.

Суд счёл это "несанкционированной акцией протеста". Суд длился более пяти часов и завершился поздним вечером. В зал, отмечают коммунисты, не пустили защитника и свидетелей.

Напомним, 25 ноября противники обязательной вакцинации провели рядом со зданием областной думы митинг против введения QR-кодов. На мероприятии была замечена депутат тюменской облдумы Тамара Казанцева. Она подчеркнула, что КПРФ – единственная партия, которая выступает против QR-кодов.