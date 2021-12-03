Главу тюменского обкома КПРФ оштрафовали за несанкционированный митинг против QR-кодов

03 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Тамара Казанцева (2019) | Фото: Накануне.RU

Главу тюменского обкома КПРФ оштрафовали за несанкционированный митинг против QR-кодов

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал первого секретаря регионального комитета КПРФ Тамару Казанцеву на 20 тыс. руб. за то, что перед заседанием регионального законодательного собрания она провела встречу с противниками QR-кодов, сообщили Накануне.RU в обкоме.

Суд счёл это "несанкционированной акцией протеста". Суд длился более пяти часов и завершился поздним вечером. В зал, отмечают коммунисты, не пустили защитника и свидетелей.

Напомним, 25 ноября противники обязательной вакцинации провели рядом со зданием областной думы митинг против введения QR-кодов. На мероприятии была замечена депутат тюменской облдумы Тамара Казанцева. Она подчеркнула, что КПРФ – единственная партия, которая выступает против QR-кодов.

Теги: Тамара Казанцева, QR-код, митинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2021 11:41 Мск Депутата Тюменской областной думы вызвали на допрос из-за митинга против QR-кодов
Ранее 25.11.2021 08:55 Мск Тюменские коммунисты устроили несанкционированный митинг против QR-кодов перед заседанием облдумы


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6669

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети