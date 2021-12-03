СМИ: Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации

Министерство здравоохранения РФ готовит расширенный список противопоказаний при иммунизации от COVID-19.

Как ожидается, новый список может появиться в середине декабря. В настоящее время осуществляется разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, станет известно позднее.

В Минздраве сообщили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, российские власти обсуждают новое название документа, по которому привитые от COVID-19, переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации могут посещать общественные места при введении ограничений из-за пандемии.