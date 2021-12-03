В России растет рынок растительных аналогов молочных и мясных продуктов

В России заметно растет рынок растительных аналогов молочных и мясных продуктов.

По данным NielsenIQ, за год продажи увеличились на 19% в объеме и на 18% в денежном эквиваленте, а дополнительную поддержку рынку может придать рост цен на продукты животного происхождения.

55% рынка приходится на аналоги молока, около 30% — молочных десертов, 15% — на заменители мяса. По оценкам Euromonitor International, в уходящем году продажи сегментов могут вырасти на 19%, до 10,6 млрд руб., а в 2022 году должны превысить 12 млрд руб.

Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов прогнозирует рост рынков в 2022 году на 20–25%, до 15,5 млрд руб.

Как отмечают эксперты, дополнительную поддержку рынок может получить от ускоряющейся инфляции. Если мясо за последний год в среднем подорожало на 12%, то растительные аналоги из-за увеличения производства — на 4%, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, инфляция в 2022 году вряд ли достигнет целевого показателя в 4%. По словам аналитиков, по итогам уходящего года это показатель, скорее всего, превысит 8%.