Проценко считает, что необходимо вакцинировать от коронавируса не менее 80% москвичей

Властям Москвы необходимо привить от коронавируса как минимум 80% граждан, но этому мешает сдержанное отношение жителей города к вакцинации.

Как сообщил главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" в Коммунарке, Герой Труда РФ Денис Проценко, в настоящее время большого эффекта от вакцинации не наблюдается. "Еще летом мы говорили, что 60% вакцинированных, к которым Москва стремилась вначале, при новых, более заразных штаммах будет уже недостаточно", — сказал эксперт. По его словам, "нужно двигаться к 80%", а до этого Москве еще далеко, "потому что отношение к вакцинам в обществе очень сдержанное", сообщил медик "Российской газете".

Ранее советский и российский врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров рассказал на "Авроре", что происходит в "Коммунарке", главврач которой Денис Проценко недавно подписал открытое письмо сомневающимся в вакцинации с приглашением ее посетить, чтобы посмотреть, что там происходит и изменить свое мнение.