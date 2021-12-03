Одежда и обувь подорожали за год на 10–15%

03 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Верхняя одежда (2021) | Фото: vimpel-coat.ru

Одежда и обувь подорожали за год на 10–15%

В 2021 году цены на одежду и обувь в России выросли на 10–15%.

Как сообщили аналитики Fashion Consulting Group, в следующем году стоимость этих товаров может вырасти еще 15–25%.  В ритейле подтверждают рост цен. Среди причин указывается повышение стоимости тканей и фурнитуры, а также подорожание логистических услуг.

По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, этот сегмент рынка находится вне контроля. По данным Минпромторга, подобная статистика о повышении цен встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед следующим сезоном, сообщают "Известия".

Несмотря на увеличение цен, россияне порой готовы прощаться с деньгами не задумываясь. Особенно это характерно для сезона распродаж, например в "Черную пятницу". Как отмечают эксперты, спонтанные расходы помогают быстро снизить тревогу.

Как сообщалось, инфляция в 2022 году вряд ли достигнет целевого показателя в 4%. По словам аналитиков, по итогам уходящего года это показатель, скорее всего, превысит 8%. 

Теги: инфляция, одежда, обувь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6660

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети