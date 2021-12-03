Одежда и обувь подорожали за год на 10–15%

В 2021 году цены на одежду и обувь в России выросли на 10–15%.

Как сообщили аналитики Fashion Consulting Group, в следующем году стоимость этих товаров может вырасти еще 15–25%. В ритейле подтверждают рост цен. Среди причин указывается повышение стоимости тканей и фурнитуры, а также подорожание логистических услуг.

По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, этот сегмент рынка находится вне контроля. По данным Минпромторга, подобная статистика о повышении цен встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед следующим сезоном, сообщают "Известия".

Несмотря на увеличение цен, россияне порой готовы прощаться с деньгами не задумываясь. Особенно это характерно для сезона распродаж, например в "Черную пятницу". Как отмечают эксперты, спонтанные расходы помогают быстро снизить тревогу.

Как сообщалось, инфляция в 2022 году вряд ли достигнет целевого показателя в 4%. По словам аналитиков, по итогам уходящего года это показатель, скорее всего, превысит 8%.