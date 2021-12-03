Роскомнадзор передал в суд еще два протокола на Google и Facebook

Роскомнадзор передал в Таганский районный суд Москвы два протокола в отношении Facebook и Google в связи с повторным неудалением компаниями запрещенной информации.

По ч. 5 ст. 13.41 КоАП им грозят оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в РФ.

По данным федеральной службы, с начала уходящего года Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, "Одноклассники" и "ВКонтакте" были оштрафованы за неудаление запрещенной информации на 187 млн руб.

Ранее сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали принудительное взыскание с Facebook штрафов за отказ удалить противоправный контент.