03 Декабря 2021
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

СМИ: инфляция по итогам года превысит 8 процентов

Инфляция в 2022 году вряд ли достигнет целевого показателя в 4%.

По словам аналитиков, по итогам уходящего года это показатель, скорее всего, превысит 8%. При этом замедление роста цен начнется уже в ближайшее время под влиянием жесткой монетарной политики и закредитованности населения. Также положительное влияние будет оказывать окончание фазы предновогоднего спроса.

Как говорят эксперты, главным драйвером инфляции стал сектор услуг, а основным фактором неопределенности называется новая разновидность COVID-19. При этом планируемый российским властями рост ВВП на уровне 3% в 2022 году маловероятен, пишут "Известия".

По данным Росстата с 23 по 29 ноября 2021 года инфляция в России составила 0,46%. Неделю назад она составляла около 0,2%, передает корреспондент Накануне.RU.

Потребительские цены с начала года выросли на 8,38%. Годовая инфляция составила 7,51%. Это больше прогноза Минэкономики на 2021 г. Прогноз был - 7,4%.

Теги: инфляция, экономика



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