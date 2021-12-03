Из самарской колонии сбежал заключенный

Из колонии строго режима в поселке Управленческий города Самары сбежал заключенный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСИН России по Самарской области, беглец отбывал наказание за хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Побег совершен 2 декабря из исправительной колонии № 6 с выводного объекта. Имя разыскиваемого — Гайфутдинов Радик Тальгатович. Ему 43 года. На место чрезвычайного происшествия выехало руководство регионального УФСИН России.

По факту побега следственные органы ведут проверку.

Напомним, из психиатрической больницы в Астрахани совершил побег член банды Басаева. Он был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в начале ноября.