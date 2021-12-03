Москва вслед за Петербургом может отказаться от широкого празднования Нового года

Празднование Нового года в центре Москвы может быть ограничено.

В отличие от времени, когда не случилась эпидемия коронавируса, в ночь на 1 января 2022 года не будут закрывать Тверскую улицу для народных гуляний, празднования в центре города не планируется.

В других районах города будет открыто около 20 новогодних площадок. Катки откроются в Парке Горького и на ВДНХ. Введение QR-кодов в ресторанах на сам Новый год пока не планируется. Тем более что заболеваемость коронавирусом в столице в последние недели идет на спад.

После начала пандемии в мегаполисе старались не отмечать крупные праздники в центре Москвы и по этой же логике размещают площадки для празднования Нового года. Люди будут праздновать в своих районах и реже приезжать в центр города, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти готовы к ухудшению эпидемиологической обстановки и могут объявить об ограничениях на период новогодних праздников. В новогоднюю ночь в городе в честь праздника не будет продлеваться работа метрополитена и общественного транспорта.

В Москве пока решение о том, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь, не принято.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян не уезжать из страны на новогодние каникулы. Это связано с появлением нового омикрон-штамма коронавируса. При этом Россия пока не собирается закрывать границы, как это сделали уже несколько стран.