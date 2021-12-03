Из кузбасской шахты "Листвяжная" подняли тела еще шести погибших
Горноспасатели подняли на поверхность тела еще шести шахтеров, которые погибли в результате взрыва на шахте "Листвяжная".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
В общей сложности на поверхность подняты уже 22 тела погибших.
Взрыв случился 25 ноября, в результате погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва метана.
Как сообщалось ранее, Ростехнадзор подтвердил, что сотрудники ведомства фальсифицировали данные на шахте в Кузбассе. Об этом заявил глава ведомства Александр Трембицкий, отметив, что ответственные за данные нарушения, по итогам проверки, будут отстранены или уволены.
После трагедии масштабные проверки шахт пройдут в десяти угледобывающих регионах РФ. Об этом в ходе совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.