СМИ: Россия перебросила к Украине достаточно войск для ее сдерживания

Руководство России оценивает как высокую вероятность начала масштабных боевых действий на Украине.

РФ перебросила к Украине достаточно войск для ее сдерживания. "Киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион [Крым]", – сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он в очередной раз напомнил, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе, однако украинское руководство "не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик".

Тем временем, 2 декабря ФСБ заявило о задержании в трех регионах, включая Крым, завербованных украинскими спецслужбами граждан Украины, которые должны были собирать сведения о стратегических объектах и готовить теракты с помощью взрывных устройств. Как сообщает источник "Ведомостей", близкий к спецслужбам, задержание потенциальных диверсантов, находившихся под наблюдением, – стандартная практика действий спецслужб перед началом военного конфликта.

Ранее отвечая на вопросы участников форума "Россия зовет!", президент России Владимир Путин заметил, что о возможном вводе российских войск на Украину западный мир говорил еще в начале года, когда у границ проходили военные учения, но этого не случилось.