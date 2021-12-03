Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Министерство транспорта России скорректировало свою позицию о необходимости проверки QR-кодов о вакцинации авиапассажиров от коронавируса.

Когда проверка станет обязательной, электронные коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс. Скорректированная позиция ведомства будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами Госдумы.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте "Госуслуги", авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат. Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс. Если сертификат к этому моменту так и не появится на "Госуслугах", авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

При этом не ясно, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на "Госуслугах". На конец мая 2021 года на "Госуслугах" было зарегистрировано 135 млн человек, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, выпадающие доходы авиакомпаний из-за введения обязательных QR-кодов для пассажиров могут составить 8 млрд руб., посчитали в Минтрансе России. Ведомство предложило правительству компенсировать эти средства перевозчикам. Примечательно, что предложение было сформировано уже 9 ноября – за два дня до подтверждения федеральным штабом информации о подготовке законопроектов о QR-кодах.