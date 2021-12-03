Петербуржцы жалуются на гололед в спальных районах

03 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
снегопад, улицы, снег, лп (2021) | Фото: соцсети/скрин

Петербуржцы жалуются на гололед в спальных районах

Жители Петербурга продолжают жаловаться на неочищенные от снега улицы. В центре города коммунальные службы Смольного более активны, но используют вредные реагенты, которые превращают снег в «кашу».

Критическая ситуация с уборкой снега и гололедом к утру 3 декабря в Петербурге продолжает сохраняться. Коммунальные службы все также не справляются с выпавшими осадками. За последние сутки им удалось вывезти всего 44 тысячи кубометров снега при выпавших 1,2 миллиона кубометров.

Жители города продолжают жаловаться на некачественную уборку снега, особенно – в «спальных» районах Петербурга. Снежные сугробы остаются лежать на улицах и во дворах. Тротуары покрыты наледью и не обсыпаны песком, из-за чего сохранятся травмоопасная обстановка. Немного иначе ситуация обстоит в центральной части Северной столицы – там были замечены коммунальщики, посыпающие тротуары вредными реагентами, которые превращают снег в грязную кашу и портят обувь петербуржцев.

Метеорологи прогнозируют, что минусовая температура в Петербурге в ближайшие дни сохранится. Кроме того, город ожидает пришествия очередного циклона и вместе с ним – новых осадков. Смольный и губернатор Александр Беглов ранее заявляли о готовности коммунальных служб города к непогоде, однако первые дни декабря доказали обратное.

Теги: уборка снега, гололед , смольный, северная столица, александр беглов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6669

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети