Петербуржцы жалуются на гололед в спальных районах

Жители Петербурга продолжают жаловаться на неочищенные от снега улицы. В центре города коммунальные службы Смольного более активны, но используют вредные реагенты, которые превращают снег в «кашу».

Критическая ситуация с уборкой снега и гололедом к утру 3 декабря в Петербурге продолжает сохраняться. Коммунальные службы все также не справляются с выпавшими осадками. За последние сутки им удалось вывезти всего 44 тысячи кубометров снега при выпавших 1,2 миллиона кубометров.

Жители города продолжают жаловаться на некачественную уборку снега, особенно – в «спальных» районах Петербурга. Снежные сугробы остаются лежать на улицах и во дворах. Тротуары покрыты наледью и не обсыпаны песком, из-за чего сохранятся травмоопасная обстановка. Немного иначе ситуация обстоит в центральной части Северной столицы – там были замечены коммунальщики, посыпающие тротуары вредными реагентами, которые превращают снег в грязную кашу и портят обувь петербуржцев.

Метеорологи прогнозируют, что минусовая температура в Петербурге в ближайшие дни сохранится. Кроме того, город ожидает пришествия очередного циклона и вместе с ним – новых осадков. Смольный и губернатор Александр Беглов ранее заявляли о готовности коммунальных служб города к непогоде, однако первые дни декабря доказали обратное.