Меткая шутка: Евгений Пригожин вспомнил хит про Комарово, говоря о сроках уборки снега в Петербурге

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин вспомнил песню про Комарово, отвечая на вопрос о ситуации с неубранным снегом в Северной столице. Слова предпринимателя привели в пресс-службе компании «Конкорд».

Вопрос о заснеженном Петербурге бизнесмену адресовали журналисты «Комсомольской правды». Они заметили, что ситуация в городе каждый год повторяется, и Пригожин уже давал комментарии по этому поводу в 2019 и 2020 годах. Предприниматель отметил, что сейчас в связи с непогодой в культурной столице ему сразу пришла на ум известная песня Игоря Николаева, ставшая «петербургской классикой».

«Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика — «на недельку до второго я уеду в Комарово». А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска», — передает пресс-служба «Конкорда».

По поводу «снежного коллапса» в Санкт-Петербурге высказывались также многие эксперты и общественники. Большинство из специалистов весьма критично отнеслись к подготовленности Смольного к началу зимнего сезона, назвав некомпетентной политику властей.