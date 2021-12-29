Общественный совет ФСИН возглавит писатель Евгений Гришковец

Новым председателем общественного совета ФСИН станет писатель Евгений Гришковец. Сегодня такое решение принял обновленный состав совета, передает Readovka.

Известно о новом составе совета стало около недели назад. Правозащитники считают, что наличие Гришковца, выступающего за жесткие наказания за пытки, не компенсирует выхолащивания представителей гражданского общества из совета.

Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин назвал состав совета "насмешкой". "В качестве "общественников" в администрации президента РФ (управление внутренней политики) и Управлении "М" ФСБ решили навязать новому директору ФСИН Аркадию Гостеву Настю Чжу - экс-помощника начальника УФСИН <…> и… генерала ФСИН Владимира Шаешникова <…> Одно жаль, Гришковец зачем-то туда влез. Но это им уже не поможет", - написал он в Telegram-канале организации.

"Очень жаль, что мы видим практически полное выхолащивание института, который задумывался как общественный. ФСИН сейчас нуждается в серьезных изменениях, ситуация с пытками это показывает, и сильный общественный совет мог бы помочь решить часть проблем. Но, к сожалению, Общественная палата (она – тоже выхолощенный институт) сформировала вот такой состав совета ФСИН. На фоне ослабления ОНК и вымывания оттуда независимых правозащитников теперь мы еще имеем и крайне слабый общественный совет при ФСИН, - писала экс-член ОНК по Москве, правозащитница Марина Литвинович. - Главное: из совета выведены Ева Меркачева и Анна Каретникова. Обе – делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное – хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали.(например, Зеленова)".