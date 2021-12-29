29 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
красная икра (2018) | Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

В Екатеринбурге перед Новым годом нашли более 500 кг неизвестной красной икры

В Екатеринбурге в преддверии Нового года пресечена реализация красной икры неизвестного происхождения.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области, 28 декабря в ходе проверки на улице Малышева в уральской столице был обнаружен склад, где хранилась икра лососевая зернистая в количестве 567 кг (4 тыс. 54 банки). Происхождение продукции установить не удалось. На маркировке производителем указано предприятие ООО "Персей" из Сахалинской области. Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, оно прекратило свою деятельность ровно два года назад.

Как выяснили в Россельхознадзоре, красная икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность, а также без ветеринарно-санитарной экспертизы. Продукция не подвергалась ветеринарному контролю, ее качество и безопасность подтверждены не были.

В отношении владельца товара возбуждено дело об административном нарушении. Собственнику уже выдано предписание об уничтожении икры.

Напомним, ранее россиян предупредили о подорожании товаров, пользующихся особенным спросом перед Новым годом. В их числе оказалась и икра.

Теги: икра, склад, Новый год, Екатеринбург



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