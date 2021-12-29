Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума с начала мая

Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с 6 мая опустился до 0,89, посчитали в ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В Свердловской области индикатор составил 0,95, в Ростовской - 0,92, в Воронежской - 0,9, в Пермском крае - 0,88, в Самарской области - 0,84, в Красноярском крае - 0,83 (это минимум с августа 2020 года). В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 0,82, в Москве - до 0,81, а в Нижегородской области - до 0,71.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.