29 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2015) | Фото:

На Урале полицейский получил реальный срок, сбив двух человек на машине

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор в отношении следователя полиции Ильи Онышко, признанного виновным в ДТП с двумя пешеходами. Пострадавших правоохранитель сбил в ночь с 25 по 26 октября 2019 года на скорости 73,6 км/ч вместо разрешенных 40 км/ч.

"Имея реальную возможность увидеть находящихся на проезжей части пешеходов, он не принял своевременно возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля, располагая для этого технической возможностью, допустив наезд автомобиля на пешеходов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда,

Оба потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения и изначально защита полицейского заявляла, что именно пешеходы нарушили ПДД, в результате чего один получил тяжкий вред здоровью, а второй скончался от полученных травм. Сам Онышко до последнего отрицал, что превысил скоростной режим.

По решению суда, подсудимому назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения, а также запрета управлять транспортными средствами на два года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Теги: полицейский, срок, смерть, ДТП, суд



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