29 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В Нижнем Тагиле от побоев знакомого матери скончался 2-летний мальчик

В больнице Нижнего Тагила скончался двухлетний пациент, которого 19 декабря привезли с тяжёлой черепно-мозговой травмой. По имеющимся у следователей данным, ребенок получил повреждение в результате противоправных действий 23-летнего знакомого своей матери.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, врачи несколько дней боролись за жизнь мальчика, однако тот скончался от несовместимой с жизнью травмы.

"Ребенок рос не в полной семье, без отца. В квартире он проживал с матерью и ее братом, 1990 г.р. Ранее, еще до этого ЧП, мать уже привлекалась полицией к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, в связи с чем ее поставили на профилактический учет в ПДН территориального ОВД. Женщина ранее была судима по статье УК РФ "кража", но наказание на первый раз получила достаточно мягкое – штраф. В тот роковой день, когда произошел инцидент с избиением ребенка, женщина находилась на работе. Она трудится официантом в одном из местных кафе. Также на работе был и ее брат. Малыш оставался с ее знакомым, который изначально утверждал сыщикам, что ребенок сам упал и ударился. Но когда был применен полиграф, стало очевидно, что молодой человек лукавит. Возможно, причиной жестокого обращения с несовершеннолетним стало то, что мальчик мог мешать подозреваемому спокойно отдыхать и смотреть телевизор. Полиция и СКР отрабатывают и другие возможные версии", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В связи с тем, что, вероятно, противоправные действия мужчины в отношении ребенка привели к смерти последнего, в самое ближайшее время, с учетом результатов судебно-медицинской экспертизы, следователем СКР задержанному будет предъявлено обвинение по более тяжкому составу преступления. На данный момент по решению суда обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: Нижний Тагил, избиение, ребенок, смерть, уголовное дело



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