Количество жертв пожара в общежитии Муравленко выросло до четырёх

Увеличилось количество жертв пожара в общежитии Муравленко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, огонь вспыхнул ночью 26 декабря в двухэтажном общежитии №47 по улице Губкина. Во время тушения пожара обнаружено тело одной из пострадавших. Вторая жертва скончалась в больнице в результате отравления угарным газом.

"В нашем городе произошло трагическое событие. Пожар в доме по адресу Губкина, 47 унёс жизни четырёх человек. Приношу самые глубокие соболезнования семьям погибших. Люди остались без крова, потеряли все нажитое и прошли через страшное испытание. Беда, как это принято во все времена, сплачивает и объединяет людей. Многие муравленковцы откликнулись и предложили свою помощь пострадавшим. Выражаю всем признательность за заботу и внимание к ближним", - написала в своём Telegram мэр Муравленко Елена Молдован.

Состоялась встреча с пострадавшими жильцами, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Плотно занимаемся оказанием материальной помощи, обеспечением всем необходимым, восстановлением документов, решением жилищных вопросов", - написала Молдован.