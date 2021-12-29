Количество жертв пожара в общежитии Муравленко выросло до четырёх

29 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
пожар пепелище (2008) | Фото: Накануне.ru

Количество жертв пожара в общежитии Муравленко выросло до четырёх

Увеличилось количество жертв пожара в общежитии Муравленко, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, огонь вспыхнул ночью 26 декабря в двухэтажном общежитии №47 по улице Губкина. Во время тушения пожара обнаружено тело одной из пострадавших. Вторая жертва скончалась в больнице в результате отравления угарным газом.

"В нашем городе произошло трагическое событие. Пожар в доме по адресу Губкина, 47 унёс жизни четырёх человек. Приношу самые глубокие соболезнования семьям погибших. Люди остались без крова, потеряли все нажитое и прошли через страшное испытание. Беда, как это принято во все времена, сплачивает и объединяет людей. Многие муравленковцы откликнулись и предложили свою помощь пострадавшим. Выражаю всем признательность за заботу и внимание к ближним", - написала в своём Telegram мэр Муравленко Елена Молдован.

Состоялась встреча с пострадавшими жильцами, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Плотно занимаемся оказанием материальной помощи, обеспечением всем необходимым, восстановлением документов, решением жилищных вопросов", - написала Молдован.

Теги: Общежитие, Муравленко, пожар, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.12.2021 08:20 Мск На Ямале в пожаре погибли два человека


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9732

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Каталог товаров: компьютер мак на сайте www.mvideo.ru