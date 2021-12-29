29 Декабря 2021
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Политика
Американский флот в Южно-Китайском море (2017) | Фото: mil.huanqiu.com

США оставили в Средиземном море атомный авианосец из-за Украины

Военное руководство США приняло решение оставить атомный авианосец "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman) в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Associated Press.

По словам источника издания, это необходимо "для обеспечения поддержки союзникам и партнерам США в регионе".

Предполагалось, что возглавляемая авианосцем ударная группа из пяти кораблей ВМС США совершит переход на Ближний Восток, пишет Regnum.

Ранее флагман шестого флота ВМС США – корабль Mount Whitney - вошел в акваторию в Черное море для "проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО".

Президент России Владимир Путин прокомментировал продвижение западных военных сил к границам РФ. "Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - отметил он на совещании с руководством Минобороны.

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