США оставили в Средиземном море атомный авианосец из-за Украины

Военное руководство США приняло решение оставить атомный авианосец "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman) в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Associated Press.

По словам источника издания, это необходимо "для обеспечения поддержки союзникам и партнерам США в регионе".

Предполагалось, что возглавляемая авианосцем ударная группа из пяти кораблей ВМС США совершит переход на Ближний Восток, пишет Regnum.

Ранее флагман шестого флота ВМС США – корабль Mount Whitney - вошел в акваторию в Черное море для "проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО".

Президент России Владимир Путин прокомментировал продвижение западных военных сил к границам РФ. "Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - отметил он на совещании с руководством Минобороны.