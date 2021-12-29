29 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, Алексей Гордеев, (2021) | Фото: РМК

Директору по горному производству РМК присуждено звание "Заслуженный геолог России"

Директор по горному производству Русской медной компании Алексей Гордеев удостоен почётного звания "Заслуженный геолог России". Правительственную награду за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу на торжественной церемонии вручил Евгений Куйвашев. Указ о награждении подписан главой государства Владимиром Путиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"Уходящий год был очень непростым. Он стал серьёзным испытанием для экономики, социальной сферы, для гражданского общества. Он проверял нас на прочность, на силу духа и твёрдость характера, на сплочённость и щедрость души, готовность помочь тем, кто нуждается в заботе и поддержке. И уральцы не подвели. Трудолюбие и профессионализм, умение в любых обстоятельствах сохранять созидательный настрой всегда были и будут в характере наших земляков", - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Алексей Гордеев,(2021)|Фото: РМК

Алексей Гордеев работает в РМК с её основания, это около 17 лет. В ноябре 2004 года он пришёл на позицию заместителя технического директора по горным вопросам, а в марте 2007 года назначен на позицию директора по горному производству. В должности директора отвечает за проектирование и строительство карьеров и подземных рудников горнодобывающих предприятий РМК. Так, в 2019 году под руководством Алексея Гордеева завершилось строительство второй очереди рудника "Джусинский". До 2013 года месторождение отрабатывалось открытым способом, а в 2013 году началось строительство подземного рудника. Отработка месторождения планируется до 2025 года. В феврале 2021 года предприятие "ОРМЕТ" приступило к строительству финальной очереди подземного рудника.

Ещё один масштабный и сложный проект, реализованный под руководством Алексея Гордеева, – строительство подземного рудника на месторождении "Чебачье" (Верхнеуральский район, Челябинская область). Медно-колчеданное месторождение является основой минерально-сырьевой базы «Александринской горно-рудной компании» (Нагайбакский район, Челябинская область, входит в Группу РМК) и обеспечивает загрузку обогатительной фабрики мощностью 800 тысяч тонн руды в год.

Кроме того, Алексей Иванович принимал активное участие в разработке двух масштабных проектов РМК в Челябинской области: освоения Михеевского (Варненский район) и Томинского (Сосновский район) медно-порфировых месторождений. Специфика данных месторождений в том, что при существенных объёмах запасов месторождения представлены бедной рудой с содержанием меди всего 0,4%, поэтому перед авторами проектов отработки месторождений стояла задача найти экономически эффективные решения и сбалансировать объёмы добычи и объёмы переработки руды. Оба месторождения включены в 50 крупнейших месторождений мира по оценке международной экспертной группы CRU.

Большой опыт и профессионализм Алексея Гордеева в планировании работ горных предприятий обеспечивают реализацию стратегии РМК по расширению собственной минерально-сырьевой базы, а также повышают эффективность и безопасность работы всего добывающего дивизиона компании.

Теги: РМК, Алексей Гордеев,



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