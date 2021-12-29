29 Декабря 2021
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Экономика
Павел Дуров (2017) | Фото:instagram.com/durov

Дуров возглавил рейтинг разбогатевших в 2021 году российских миллиардеров

Рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сообщает Forbes. По данным издания, его состояние выросло на $13,81 млрд, до $17,24 млрд.

Бизнесмен резко увеличил свое состояние благодаря размещению собственных облигаций Telegram в марте. Кроме того, у мессенджера значительно расширилась пользовательская база после глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Второе место в рейтинге самых богатых людей России занимает основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние возросло на $11,92 млрд (до $13,02 млрд).

Третьим в рейтинге стал ключевой акционер "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, увеличивший за год свое состояние на $10,60 млрд.

В апреле Дуров вошел в десятку российской части рейтинга богатейших людей мира, который Forbes публикует каждый год.

Что касается Бакальчук, она в августе возглавила рейтинг 25 самых богатых россиянок. Основательница Wildeberries обошла Елену Батурину и заняла первое место в списке.

Теги: павел дуров, миллиардеры



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