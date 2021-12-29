29 Декабря 2021
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Экономика В России
Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

Нефтяники получат рекордные демпферные выплаты из бюджета – благодаря ценам на бензин

Российские нефтяные компании получат из бюджета рекордные демпферные компенсации по итогам 2021 года – 650 млрд руб. Это доплаты за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Петромаркета". Это самые объемные выплаты в рамках действия демпферного механизма, введенного в 2019 году.

У демпфера есть обратный механизм: если цены на бензин в стране выше заграничных, то компании платят разницу в бюджет. Так, в 2020 году из-за падения цен на нефть компании заплатили в бюджет 356 млрд руб.

При этом со слишком большой разницей цен на внутреннем и мировом рынке демпфер справляется с трудом. Хотя в правительстве любят ссылаться на то, что если бы демпфера не было, то бензин бы сейчас стоил дороже рублей на 15. А с демпфером, по данным Росстата, на 20 декабря розничные цены на бензин увеличились с начала года на 8,7%, на дизтопливо – на 10,3% при инфляции в 8%.

Теги: демпфер, нефтяные компании, бензин, цены, компенсация, бюджет



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