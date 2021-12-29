Минюст РФ, ФСИН России, "Уралхим" и "Уралкалий" подписали соглашения о сотрудничестве

Крупнейшие производители минеральных удобрений "Уралхим" и "Уралкалий" заключили соглашения о сотрудничестве с Министерством юстиции РФ и ФСИН России о координации совместных усилий по созданию мест для размещения и привлечения к труду осужденных к принудительным работам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

Соглашение подписали министр юстиции РФ Константин Чуйченко, директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, гендиректор "Уралхим", зампред совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Мазепин.

"Уралхим" и "Уралкалий", обладающие одними из крупнейших и развитых производственных инфраструктур в Пермском крае, приветствуют факт заключения соглашений и выражают готовность к разработке "дорожной карты", которая определит основные направления наших совместных действий на 2022-2024 годы", - подчеркнул Дмитрий Мазепин.

Целью проекта является совместное оказание экспертной и консультационной помощи, создание благоприятных правовых условий для развития сети исправительных центров в Пермском крае, в том числе на производственных объектах "Уралхима" и "Уралкалия", где планируется создание участков исправительных центров для привлечения к труду лиц, осужденных к принудительным работам

Совместный проект планируется в рамках реализации положений концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ.

Константин Чуйченко подчеркнул, что сотрудничество органов государственной власти и социально-ответственного бизнеса скажется на снижении рецидивной преступности и поможет в развитии экономики страны.