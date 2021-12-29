Прокуратура выяснила, кто сбрасывал сточные воды в реку Исеть

Природоохранная прокуратура выявила факт нарушения требований водного законодательства при сбросе принимаемых сточных вод. Как выяснилось в ходе проверки, МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" сбрасывало сточные воды через коллектор сети дождевой канализации в реку Исеть на участке набережной от ул. Куйбышева до ул. Малышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, муниципальное учреждение использовало водный объект, не имея при этом разрешительной документации, а также сбрасывало в реку сточные воды с превышением установленных концентраций загрязняющих веществ.

По результатам проверки, в отношении МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" было возбуждено дело об административных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), а также по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).

Юридическое лицо оштрафовано на сумму в 50 тыс. рублей и 80 тыс. рублей соответственно. Устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.