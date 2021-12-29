В Екатеринбурге осудили банду мошенников, на счету которой десятки преступлений

Суд вынес приговор по уголовному делу пятерых жителей Екатеринбурга. Их признали виновными в мошенничестве организованной группой.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2018-2019 годах сообщники под видом доставки различных товаров заключали договоры с обязательным условием полной или частичной предоплаты. Впоследствии мошенники не исполняли взятые на себя обязательства. Всего участниками группы был причинен ущерб 22 потерпевшим на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Как отметили в надзорном ведомстве, в феврале этого года уральцы уже были осуждены за 28 преступлений, совершенных аналогичным способом. Верх-Исетский районный суд, с учетом ранее назначенного наказания, дал четверым злоумышленникам от 4 до 7 лет в колонии общего режима. А одному из обвиняемых назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также суд удовлетворил заявленные потерпевшими иски о взыскании с мошенников сумм причиненного ущерба.