Житель Сосьвы предстанет перед судом за избиение своих несовершеннолетних детей

29 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

Житель Сосьвы предстанет перед судом за избиение своих несовершеннолетних детей

Серовский районный суд начнет разбирательство по делу жителя Сосьвы, обвиняемого в побоях и угрозах убийством в отношении своих несовершеннолетних детей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, утром 23 октября текущего года обвиняемый, находясь в доме по месту жительства, "начал буянить". Его сын 2006 г.р., проснувшись от криков, попытался убежать из дома, чтобы через соседей вызвать полицию, однако был пойман отцом за волосы. Тот затащил подростка обратно в дом, где нанес один удар в живот. В этот момент у мужчины зазвонил телефон, и он отвлекся, в связи с чем ребенок успел убежать к соседям и позвонил в полицию.

Помимо этого, вечером 9 ноября обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, хотел найти банковскую карту с "детскими" пособиями, чтобы потратить их на покупку спиртного. С этой целью он подошел к жилому дому, где находились трое его несовершеннолетних детей и их друг, и начал громко стучать и агрессивно ломать двери квартиры, в грубой форме требуя, чтобы ему открыли. После чего в адрес указанных детей неоднократно высказал угрозы убийством.

Исходя из агрессивного состояния мужчины, у детей имелись реальные основания опасаться за свою жизнь. Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвернутым административному наказанию за аналогичное деяние) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Теги: дети, угрозы, побои, отец, суд, Серов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9717

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети