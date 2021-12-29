Житель Сосьвы предстанет перед судом за избиение своих несовершеннолетних детей

Серовский районный суд начнет разбирательство по делу жителя Сосьвы, обвиняемого в побоях и угрозах убийством в отношении своих несовершеннолетних детей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, утром 23 октября текущего года обвиняемый, находясь в доме по месту жительства, "начал буянить". Его сын 2006 г.р., проснувшись от криков, попытался убежать из дома, чтобы через соседей вызвать полицию, однако был пойман отцом за волосы. Тот затащил подростка обратно в дом, где нанес один удар в живот. В этот момент у мужчины зазвонил телефон, и он отвлекся, в связи с чем ребенок успел убежать к соседям и позвонил в полицию.

Помимо этого, вечером 9 ноября обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, хотел найти банковскую карту с "детскими" пособиями, чтобы потратить их на покупку спиртного. С этой целью он подошел к жилому дому, где находились трое его несовершеннолетних детей и их друг, и начал громко стучать и агрессивно ломать двери квартиры, в грубой форме требуя, чтобы ему открыли. После чего в адрес указанных детей неоднократно высказал угрозы убийством.

Исходя из агрессивного состояния мужчины, у детей имелись реальные основания опасаться за свою жизнь. Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвернутым административному наказанию за аналогичное деяние) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).