В Псковской области испортились 45 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Псковской области из-за поломки морозильного оборудования испортились 45 тыс. доз вакцин от коронавируса. Об этом на совещании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

"К сожалению, в регионе произошел неприятный инцидент: из-за вышедшего из строя морозильного оборудования мы потеряли почти 45 тыс. доз вакцины. На прививочную кампанию это не повлияет – запасы у нас достаточные. По данному факту проводится служебная проверка", - сообщил глава региона.

В Псковской области шестую неделю подряд фиксируют снижение заболеваемости, тем не менее, загрузка коронавирусного коечного фонда составляет 70-80%.