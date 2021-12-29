29 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай, пробка (2017) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали о расписании общественного транспорта в праздники

В администрации Екатеринбурга рассказали о расписании автобусов, трамваев и троллейбусов, а также метро в дни предстоящих новогодних праздников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в новогоднюю ночь, 31 декабря 2021 года, автобусы, трамваи и троллейбусы уральской столицы будут работать на линии до 23.00. Метрополитен будет открыт до 1.00 1 января 2022 года.

С 1 по 9 января общественный транспорт будет работать по расписанию воскресного дня в стандартном режиме. При этом количество подвижных единиц на линии уменьшится. А в праздничные дни трамваи будут начинать работу с 5.00, троллейбусы – с 5.30, автобусы и метрополитен – с 6.00.

Напомним, что уже скоро стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 33 руб. Повышение произойдет с 1 февраля. В настоящий момент проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 28 руб. за поездку, в метро – 32 руб.

Теги: транспорт, расписание, праздники, Екатеринбург



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