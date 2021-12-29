29 Декабря 2021
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Общество В России
Логотип сервиса Netflix. (2021) | Фото: Netflix

Российские онлайн-кинотеатры могут потерять из-за пиратов 10 млрд руб.

На портале разработчиков GitHub выложен код для нелегального скачивания фильмов с Netflix, Amazon Video, Apple TV+ и других популярных платформ.

Он позволяет обойти технологию защиты, которую используют, в том числе российские онлайн-кинотеатры, и скачать видеоконтент.

Если простым пользователям данный инструмент вряд ли будет интересен, то им вполне могут воспользоваться профессиональные пираты. Как предупреждают эксперты, в результате вырастет число торрентов новых фильмов и сериалов. Аналитики оценивают потенциальные потери онлайн-кинотеатров России от уязвимости в 10 млрд руб., пишет "Коммерсант".

Ранее появилась информация о том, что исходный код "Госуслуг" оказался в открытом доступе. Автор заметки на сайте Cybersec опубликовал копию переписки с техподдержкой "Госуслуг". В сообщении говорится о "серьезной утечке данных" с "Госуслуг" и других государственных сайтов.

Теги: онлайн-кинотеатры, кино, взлом



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