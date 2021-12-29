29 Декабря 2021
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Общество В России
Коллаж, мигранты (2021) | Фото: Накануне.RU

В РФ введены дактилоскопию и тесты на ВИЧ для мигрантов

В России с 29 декабря вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, которые будут прибывать в стране продолжительное время, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр.

По данным МВД России, трудовые мигранты должны пройти эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда, а иностранцы, приехавшие в Россию без цели устроиться на работу на срок более 90 дней — в течение трех месяцев.

Медицинский осмотр включает в себя тест на наличие инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекцию, а также наркотической зависимости, сообщает РБК.

Прошедшие процедуру дактилоскопии трудовые мигранты начнут получать патенты на работу в форме карты с чипом. Напомним, она будет содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Патент будет выдаваться иностранцу в порядке, не требующем получения визы.

Теги: мигранты, иностранцы



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