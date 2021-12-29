Сдающих жилье туристам россиян обяжут платить налоги

Россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги.

Федеральная антимонопольная служба поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья, следует из письма службы в "Опору России". Общественная организация попросила рассмотреть проект закона депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

По словам парламентария, документ может быть принят уже в весеннюю сессию, пишут "Известия".

Тем временем, Центробанк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.

Из нее следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.